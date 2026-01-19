HABER

Gaziantep Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu 19 Ocak'ta açık ve güneşli gözlemlenecek. Gün içinde sıcaklık 5-6 derece arasında olurken, sabah −2 derece hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan orta şiddette esecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, kalın giysilerle soğuk havaya karşı önlem alınması öneriliyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 19 Ocak Pazartesi 2026, Gaziantep'te hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 6 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 derece civarında gerçekleşecek. Öğle saatlerinde hava 5 ile 6 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık -5 derece olarak bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık -9 derece civarında hissedilecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %51 ile %57 arasında değişim gösterecek. Basınç 915 ile 917 hPa arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli geçecek. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 7 ile 9 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü 7 ile 8 derece arasında devam edecek. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 5 ile 6 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve uygun giysiler tercih edilmelidir. Bu giysiler soğuk havaya karşı koruma sağlayacaktır. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecektir. Rüzgar etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler kullanılması faydalıdır. Nem oranı %51 ile %57 arasında değişecektir. Nemli havaya karşı uygun giysiler ve ayakkabılar tercih edilmelidir. Basınç 915 ile 917 hPa arasında kalacak. Hava durumu stabil görünse de ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bu sağlık açısından önem taşır.

hava durumu Gaziantep
