Gaziantep Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak Pazartesi 2026, Gaziantep'te hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 6 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 derece civarında gerçekleşecek. Öğle saatlerinde hava 5 ile 6 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık -5 derece olarak bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık -9 derece civarında hissedilecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %51 ile %57 arasında değişim gösterecek. Basınç 915 ile 917 hPa arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli geçecek. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 7 ile 9 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü 7 ile 8 derece arasında devam edecek. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 5 ile 6 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve uygun giysiler tercih edilmelidir. Bu giysiler soğuk havaya karşı koruma sağlayacaktır. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecektir. Rüzgar etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler kullanılması faydalıdır. Nem oranı %51 ile %57 arasında değişecektir. Nemli havaya karşı uygun giysiler ve ayakkabılar tercih edilmelidir. Basınç 915 ile 917 hPa arasında kalacak. Hava durumu stabil görünse de ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bu sağlık açısından önem taşır.