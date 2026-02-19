HABER

Gaziantep Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu 10°C ile 6°C arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor ve gün genellikle az bulutlu geçecek. Rüzgarın hızı saatte 8 kilometre, nem oranı ise %88 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Yağışlı günler ve rüzgarlı hava koşulları için hazırlıklı olmak, dışarıda şartlara uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Seray Yalçın

Gaziantep'te, bugün 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu 10°C ile 6°C arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle az bulutlu olacak. Rüzgarın hızı saatte 8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %88 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 12°C ile 7°C arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışların görülmesi bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 9°C ile 2°C arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanacağı öngörülüyor. 22 Şubat Pazar günü ise sıcaklıkların 12°C ile 3°C arasında seyretmesi bekleniyor. Güneşli bir hava hâkim olacak.

Bu dönemde Gaziantep'te hava sıcaklıkları 9°C ile 12°C arasında değişecek. Yağışlı günler yaşanacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinerek hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekiyor. Rüzgarın saatte 8 ile 20 kilometre arasında değişebileceğini unutmayın. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanızda yarar var.

