Gaziantep Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, bugün 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu 10°C ile 6°C arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle az bulutlu olacak. Rüzgarın hızı saatte 8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %88 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 12°C ile 7°C arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışların görülmesi bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 9°C ile 2°C arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanacağı öngörülüyor. 22 Şubat Pazar günü ise sıcaklıkların 12°C ile 3°C arasında seyretmesi bekleniyor. Güneşli bir hava hâkim olacak.

Bu dönemde Gaziantep'te hava sıcaklıkları 9°C ile 12°C arasında değişecek. Yağışlı günler yaşanacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinerek hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekiyor. Rüzgarın saatte 8 ile 20 kilometre arasında değişebileceğini unutmayın. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanızda yarar var.