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Gaziantep Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 19 Temmuz 2026 günü hava sıcaklıkları 24 ile 38 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçirecek şehirde, nem oranı %25 civarında olacak. 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde ise sıcaklıklar sırasıyla 25-40 ve 26-41 derece arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirecek kişilerin önlem alması, bol su içmesi ve hafif giysiler tercih etmesi önem taşıyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek de yararlı olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava sıcaklıkları 24 ile 38 derece arasında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Nem oranının %25 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 25 ile 40 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü ise 26 ile 41 derece arası bekleniyor. Her iki gün için hava koşulları açık ve güneşli olacak. Nem oranı %15 ile %19 arasında değişecek. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte 6 ile 8 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Bol su tüketmek önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak yararlı olacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken bu koşulları göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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