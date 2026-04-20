Gaziantep Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

20 Nisan 2026, Gaziantep'te hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 18 derece arasında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

21 Nisan Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 16 ile 19 derece arasında değişecek. 22 Nisan Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında olacak. 23 Nisan Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 17 ile 20 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Sabahları ince bir mont veya hırka giymek iyi bir tercih. Akşam saatlerinde hafif bir üst almak sizi rahat ettirecektir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Gaziantep'te bu hafta hava durumu giderek ılıman hale gelecek. Serin ve yağışlı başlayan hafta, ilerleyen günlerde güneşli ve ılık günlerle devam edecek. Bu değişime uygun olarak giyiminizi ve aktivitelerinizi planlamanız keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.