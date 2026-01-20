Gaziantep Hava Durumu! 20 Ocak Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 derece civarına düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -3, akşam ise -4 derece olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 24 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %46, gündüz %34, akşam %53 ve gece %60 olacak. Basınç değerleri gün boyunca 918 ile 922 hPa arasında değişecek.

21 Ocak Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 4.5 derece, akşam ise 3.2 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -5.4, akşam -4.7 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 5.9 kilometre olacak. Nem oranı %58 civarında seyredecek.

22 Ocak Perşembe günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 5.6 derece, akşam ise 1.4 derece civarında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -3.2, akşam da -3.2 derece olacak. Rüzgar hızı saatte 4.8 kilometre olacak. Nem oranı ise %64 civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve uygun giysiler tercih etmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına karşı tedbirli olunması önerilir.