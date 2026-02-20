Gaziantep Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 ile 5 derece arasında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 7 ile 9 kilometre arasında olacak.

Bugünkü hava koşulları ılıman. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça keyifli bir gün. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklığın 17 ile 18 derece arasında olması bekleniyor. 22 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Bu dönemde genel olarak hava güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri için bu güzel havadan faydalanabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini artırabileceğini unutmamalısınız. Gerekirse güneş koruyucu kullanmak önemlidir.

Gaziantep'teki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki koşullar açık hava etkinlikleri için elverişli.