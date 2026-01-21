Gaziantep Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise -5 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -2 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye inecek. Hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar inebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %47, gündüz %31, akşam %54, gece %60 olacak. Basınç sabah, gündüz, akşam ve gece 923 hPa seviyesinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişecek. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 0 ile 5 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında kalacak. Hafif kar yağışı devam edecek. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında olacak. Hava bu günde açık geçecek.

Soğuk hava koşulları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemli. Soğuk havaya karşı tedbirli olunmalıdır. 22 ve 23 Ocak tarihlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sürücülerin ve açık alanda çalışanların dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.