Gaziantep Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli ve açık bir gün geçirecek olan şehirliler, sıcaklık 5 ile 12 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu hafif yağmurlu olarak değişecek. 22 ve 23 Şubat'ta sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlık yapmak, dışarıda zaman geçirenler için büyük önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 5 derece arasında değişecek. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 6 derece arasında olacak. 23 Şubat Pazartesi günü benzer bir hava hâkim olacak. Yine hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise 11 ile 5 derece arasında seyredecek. 24 Şubat Salı günü hava tekrar açacak. Sıcaklıklar 12 ile 5 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Suya dayanıklı giysiler kullanmak da iyi bir seçimdir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Bol su içmek sağlığı korur.

Gaziantep'te bugün hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

