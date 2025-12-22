HABER

Gaziantep Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 22 Aralık'tan itibaren hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecekken, akşam saatlerinde 6-7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve hızı saatte 14-17 kilometreyi bulacak. 23 Aralık'ta sıcaklık 4-8, 24 Aralık'ta ise 1-9 derece arasında değişecek. Kalın giysiler tercih etmek ve nem oranını dikkate almak, vücut ısısını korumak için önemli.

Ufuk Dağ

Gaziantep'te 22 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 - 10 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 14 - 17 kilometre olacak. Nem oranı %61 - %79 arasında değişecek.

23 Aralık Salı günü sıcaklık 4 - 8 derece olacak. 24 Aralık Çarşamba günü ise 1 - 9 derece arası sıcaklık bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklık 4 - 11 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle soğuk ve bulutlu olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık düşecek. Rüzgârlı günlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler tercih etmek faydalıdır. Nem oranı yüksek olursa soğuk havayı daha çok hissedeceksiniz. Nem geçirmeyen giysiler ve ayakkabılar kullanmak önemlidir.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava durumunu kontrol etmek gerekir. Buna göre hazırlık yapıldığında günün planlarını daha rahat yapabilirsiniz.

