Gaziantep Hava Durumu! 22 Mart Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mart 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Gün boyunca kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 11 dereceye yükselebilir. Gece ise sıcaklık 5 dereceye kadar düşecektir. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı da yüksek olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişiklik gösterecek. 23 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında değişecek. 24 Mart Salı günü de kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 6 derece arasında seyretmektedir. 25 Mart Çarşamba günü ise hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 14 ile 8 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir ceket de faydalı olacaktır. Olası yağışlardan korunmak için bu eşyaları yanınızda taşımak iyi bir fikirdir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınmakta fayda var. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirebilirsiniz.

Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak faydalı olacaktır. Hava durumunu izlemek, hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Bu, olası sürprizlerden korunmanızı sağlar.