Gaziantep Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklığın 19 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 9 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 seviyelerinde olacak. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 24 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Azalan bulutlar ile güneşli bir gün geçireceğiz. 25 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Bu günlerde dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar mevcut.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Rüzgar, hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacak. Hava durumu değişiklikleri olabilir. Güncel hava tahminlerini takip etmenizi öneririm.