Gaziantep Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep’te 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz üzerinde. Gece sıcaklıkları ise sıfırın altında kalacak. Bu durum Gaziantep için tipik bir kış gününü yansıtıyor.

23 Ocak Cuma günü hava değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 derece civarında olacak. Gece ise 1 derece arasında seyredecek. 24 Ocak Cumartesi günü bulutların arasında güneşin görünmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 3 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -6 derece olacak.

25 Ocak Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında ölçülecek. Gece ise -4 derece civarında kalacak. Bu dönemde hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Sabaha ve akşama gideceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Buzlanma ve don olayları tedbirli olunmasını gerektiriyor.

Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısının korunması için bu gereklidir. Evlerde ısınma sistemleri düzgün çalışmalı. Su borularının donmaması için önlemler alınmalı.

