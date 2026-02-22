HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli geçecek. Gün içindeki sıcaklık 16 ile 4 derece arasında değişecek. 23 Şubat Pazartesi'de yağmur ve çisenti bekleniyor, sıcaklıklar ise 14 ile 3 derece civarında hissedilecek. 24 Şubat Salı günü hava tekrar kısmen güneşli olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumak ve dışarıda konforlu olmak için önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep'te hava durumu, 22 Şubat 2026 Pazar günü kısmen güneşli olacak. Gün içinde sıcaklıklar 16 ile 4 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Şubat Pazartesi günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 3 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü ise hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek gereklidir. Şemsiye de kullanmak, dışarıda vakit geçirenlerin konforunu artıracaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak şarttır. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdiCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdi
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltıRüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.