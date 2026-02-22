Gaziantep Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 22 Şubat 2026 Pazar günü kısmen güneşli olacak. Gün içinde sıcaklıklar 16 ile 4 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Şubat Pazartesi günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 3 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü ise hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek gereklidir. Şemsiye de kullanmak, dışarıda vakit geçirenlerin konforunu artıracaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak şarttır. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.