Gaziantep Hava Durumu! 23 Aralık Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu 23 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve bulutlu bir gün geçirilecek. Gündüz sıcaklık 8 derece, akşam ise 6 dereceye düşecek. Rüzgar hızları sabah 11 km/saat, öğle 12 km/saat, akşam 10 km/saat ve gece 6 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı %82 ile %63 arasında değişirken, önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Kış koşullarına uygun giyinmek sağlık için önem taşımaktadır.

Gaziantep Hava Durumu! 23 Aralık Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü Gaziantep'te hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 8 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 11 km/saat. Öğle 12 km/saat hızlanacak. Akşam saatlerinde 10 km/saat olacak. Gece ise rüzgar 6 km/saat'e düşecek. Nem oranı gün boyunca %82 ile %63 arasında değişecek. Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

24 Aralık Çarşamba günü hava durumu puslu güneşli. Sıcaklık aralığı 14 ile 2 derece arasında değişecek. 25 Aralık Perşembe günü bulutların arasında güneş görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 2 derece arasında olacak. 26 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 14 ile 2 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava durumu ılıman ve bulutlu olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat etmek önemlidir. Gün içinde sıcaklık 8 ile 6 derece arasında olacağından kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgardan korunmak da oldukça önemli. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğuna karşı önlemler alınmalıdır. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek sağlığınız için gereklidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

