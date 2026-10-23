HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 23 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgâr, öğle saatlerinde kendini hissettiriyor. Açık hava aktiviteleri için bu durum ideal bir ortam sunuyor. Gün içinde sıcaklık artarken, akşam saatlerinde hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Ekim sonuna yaklaşırken, hava tahminlerini takip etmek ve hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Gaziantep hava durumu, 23 Ekim 2026 Cuma günü ilgi çekici bir seyir izliyor. Bugün, Gaziantep’te hava genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif rüzgâr, özellikle öğle saatlerinde kendini hissettirecek. Böyle bir hava, dışarıda zaman geçirenler için keyifli bir atmosfer sunuyor. Ortamın rahatlatıcı etkisi, baharla benzerlik gösteriyor. Serin, ama ısınma ihtiyacını azaltan bir gün karşımıza çıkıyor.

Gaziantep'te günün başlangıcında serin bir hava var. Öğle saatlerinde sıcaklığın artış gösterdiği hissediliyor. Güneş sık sık kendini gösteriyor. Açık hava aktiviteleri için ideal bir fırsat sunuyor. Gaziantep'in tarihi mekanlarını gezmek mümkün. Parklarda yürüyüş yapmak ya da açık hava kafelerinde vakit geçirmek isteyenler için hava durumu elverişli. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşecek. Dışarıda kalmayı planlayanlar, hafif bir üst giysi almalı.

Gelecek günlerde hava durumu benzer koşullar gösteriyor. Cumartesi günü hava durumu aynı kalacak. Pazar ve Pazartesi günlerinde ise biraz daha soğuyacak. Gaziantep sıcaklığı 18 dereceye kadar düşebilir. Özellikle akşam saatlerinde açık alanlarda kalmayı planlayanlar, rahat giysilerinin yanı sıra hafif bir ceket almalı. Ekim ayının sonlarına yaklaşıldıkça, sıcaklıklar dalgalı seyredebilir. Güncel hava durumu verilerine göre sürekli güncel olmak önemlidir.

Gaziantep’te hava durumu genellikle ılımlı. Ancak, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak iyidir. Hava tahminlerini takip etmekte fayda var. Ani soğuma ihtimaline karşı, dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerinde ceket almayı unutmayın. Ekim ayı, sıcaklıkların dalgalı olduğu bir dönem. Gelecek günlerde hava durumu değişikliği olabilir. Bu durumları göz önünde bulundurarak plan yapmak önemlidir.

Bugün ve önümüzdeki günlerde Gaziantep'te doğru hazırlıkları yaparak açık hava aktivitelerinin tadını çıkarabilirsiniz. Gaziantep'in güzelliklerini keşfederken, hava koşullarını da dikkate almayı unutmayın.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayınİngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın
Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.