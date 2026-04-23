Gaziantep Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %62, gündüz %45, akşam %56 ve gece %81 civarında olacak. Bu, gün boyunca hava kalitesinin iyi olacağını gösteriyor. Akşam saatlerinde nem biraz daha artacak. Görüş uzaklığı yaklaşık 11 kilometre olacak. Bu, açık ve net bir hava anlamına geliyor.

Gaziantep'te hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 23 kilometre hızla esecek. Cumartesi günü ise yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. Pazar günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Genel olarak hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Pazar günü beklenen kısa süreli sağanaklar için hazırlıklı olmalısınız. Şemsiyenizi yanınıza alarak ani yağışlara karşı korunabilirsiniz. Rüzgarın güneybatıdan esmesi nedeniyle açık alanlarda uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Gün boyunca nem oranının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. Akşam saatlerinde nem oranının artacağını göz önünde bulundurmalısınız. Hafif bir ceket veya hırka almanız rahatlık sağlayacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Pazar günü beklenen kısa süreli sağanaklar için hazırlıklı olmak önemli. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirecektir.