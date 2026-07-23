Gaziantep Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe. Gaziantep'te hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 derece civarına çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Nem oranı %11 civarında. Rüzgar hızı ise 4,5 km/saat civarında esmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de alınması gereken önlemlerdir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 36 derece civarında olması bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 31 derece civarına düşecek. Bu düşüş, sıcak havadan bunalanlar için biraz rahatlama sağlayabilir. Yine, güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiği unutmamalıdır.

Gaziantep'teki hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sıcak havaya karşı dikkatli olunması gereken bir dönemdesiniz.