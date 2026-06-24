Gaziantep Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı %0, yani yağmurlu bir hava beklenmiyor. Rüzgar batıdan esiyor. Hızı saatte 13 ile 22 kilometre arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'teki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 26 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı yine %0 seviyesinde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Bol su içmek zorunlu. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıyız. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarıda olmamaları önerilir.

Gaziantep'te hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.