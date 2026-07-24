Gaziantep Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Gaziantep'te gündüz hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %16 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 6,88 km/sa olarak bekleniyor.

25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 31 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 19 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %22 civarında olacak. Rüzgar hızı 9,7 km/sa olarak öngörülüyor.

26 Temmuz Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 33 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında kalacak. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %23 civarında olacak. Rüzgar hızı 2,21 km/sa olarak beklentiler arasında.

27 Temmuz Pazartesi günü gündüz hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 23 derece civarına düşecek. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %14 civarında olacak. Rüzgar hızı 0,99 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için bazı öneriler var. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önemli. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Mümkünse gölgede kalmak tercih edilmelidir. Düşük rüzgar hızının olduğu günlerde açık hava etkinlikleri sabah ve akşam saatlerinde daha uygun olacaktır.