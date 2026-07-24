HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

24 Temmuz 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 36 dereceye çıkacakken, gece 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %16 seviyelerinde olacak ve rüzgarın hızı 6,88 km/sa olarak tahmin ediliyor. 25 Temmuz'da sıcaklık 31 dereceye düşerken, 26 Temmuz'da 33 dereceye yükselebilir. Bu sıcak günlerde su tüketimi ve güneş kremi kullanımı öneriliyor. Gölgelik alanlarda kalmak en sağlıklısı.

Gaziantep Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Gaziantep'te gündüz hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %16 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 6,88 km/sa olarak bekleniyor.

25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 31 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 19 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %22 civarında olacak. Rüzgar hızı 9,7 km/sa olarak öngörülüyor.

26 Temmuz Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 33 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında kalacak. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %23 civarında olacak. Rüzgar hızı 2,21 km/sa olarak beklentiler arasında.

27 Temmuz Pazartesi günü gündüz hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 23 derece civarına düşecek. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %14 civarında olacak. Rüzgar hızı 0,99 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için bazı öneriler var. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önemli. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Mümkünse gölgede kalmak tercih edilmelidir. Düşük rüzgar hızının olduğu günlerde açık hava etkinlikleri sabah ve akşam saatlerinde daha uygun olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Hava durumu bir anda değişecek; Sağanak ve fırtına geliyorDikkat! Hava durumu bir anda değişecek; Sağanak ve fırtına geliyor
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı olduEzber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.