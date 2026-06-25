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Gaziantep Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 25 Haziran'dan itibaren açık ve güneşli kalmaya devam edecek. Sıcaklık gündüz 35 derece, gece ise 21 derece seviyelerinde olacak. Nem oranı %73 olarak ölçülüyor. 26 Haziran'da benzer sıcaklıklar beklenirken, rüzgarın hızı 20 km/saat civarında kalacak. Hafta sonuna yaklaşırken 27 Haziran'da sıcaklık 36 dereceyi bulacak. Dışarıda dikkatli olunması ve su tüketimine özen gösterilmesi öneriliyor.

Gaziantep Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava sıcaklıkları gündüz 35 derece, gece ise 21 derece olacak. Hava genellikle açık ve güneşli. Nem oranı %73 civarında. Rüzgarın hızı 20 km/saat olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde, 26 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 35 derece, gece 21 derece civarında olacak. Hava koşulları yine açık ve güneşli. Nem oranı %67 civarında. Rüzgarın hızı 20 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor.

27 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 36 derece, gece 21 derece civarında olacak. Hava açık ve güneşli. Nem oranı %65 civarında. Rüzgarın hızı 21 km/saat olacak. Yağış beklenmiyor.

28 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları gündüz 34 derece, gece 22 derece civarında olacak. Hava koşulları açık ve güneşli. Nem oranı %41 civarında. Rüzgarın hızı 18 km/saat olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması gerekmektedir. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır. Ayrıca, serin ortamlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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