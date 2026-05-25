Gaziantep Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mayıs Pazartesi 2026. Gaziantep'te hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışla birlikte. En yüksek sıcaklık yaklaşık 26 derece. En düşük sıcaklık ise 14 derece civarında. Bu durum, Gaziantep hava durumu açısından tipik bir bahar gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 26 Mayıs Salı günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 15 derece civarında olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 30 dereceye ulaşacak. 28 Mayıs Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 30 derece civarında olacak.

Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Böylece gününüz daha keyifli hale gelebilir.