Gaziantep Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise sabah %70. Gündüz bu oran %47, akşam %59 ve gece %75 civarında olacak. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Nisan Pazar günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 derece, gece ise 11 derece civarında olacak. 27 Nisan Pazartesi günü benzer şekilde gök gürültülü yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 22 derece, gece sıcaklığı 12 derece civarında olacak. 28 Nisan Salı günü hava daha sakin, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24 derece, gece sıcaklığı 11 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken uygun kıyafet ve ekipman almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak olası olumsuzluklardan etkilenmeyi azaltabilirsiniz.