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Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin çalışması sonucu kendisini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı, çok sayıda cihaz ile 20 koli ilaç ele geçirildi.

Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alata Mahallesinde yabancı uyruklu M.B.'nin kendini doktor olarak tanıttığı ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu şahsı muayene ettiğini öğrendi.

Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden çıkanlar şaşırttı 1

Bu bilgiler üzerine şüphelinin adresine basan polis yaptığı aramada muayenehane haline getirilmiş oda ile çeşitli markalarda 20 koli ilaç ele geçirildi.

Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden çıkanlar şaşırttı 2

Evden 1 oksijen cihazı, 1 ultrason cihazı ve aparatları, 1 randevu defteri, 2 steteskop, 2 tansiyon ölçme aleti, 2 koter cihazı, 1 sütur malzemesi, 2 kutu bistüri bulundu. Şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 53 bin 550 TL ve 3 bin 880 dolara da el konuldu.

Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden çıkanlar şaşırttı 3

Gözaltına alınan şüpheli M.B. deport edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden çıkanlar şaşırttı 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli
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