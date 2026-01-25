HABER

Gaziantep Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 25 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sabah saatlerinde -3, akşam saatlerinde 0 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında seyrederken, nem oranı ise %78 ile %81 arasında değişecek. Kalın giyinmek ve hazırlıklı olmak önemli olacak.

Devrim Karadağ

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -3 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 0 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye inebilecek. Hissedilen sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 6 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %78 ile %81 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile 10 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 4 ile 11 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 28 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 2 ile 7 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Başınızı korumak için şapka veya bere kullanabilirsiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önerilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlık yapmak gününüzü daha konforlu hale getirecektir.

