Gaziantep Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sağanak yağışların olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında değişecek. 26 Şubat'ta yer yer sağanaklar görülecek ve sıcaklıklar 4 ila 11 derece arasında seyredecek. 27 Şubat'ta hava çoğunlukla güneşli olacak. Rüzgar hızı saatte 8 ile 20 kilometre arasında değişebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Seray Yalçın

Gaziantep'te 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Şemsiye almak da iyi bir fikir.

26 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 4 ila 11 derece arasında olacak. Bu tarihte hava durumu da değişkenlik gösterecek. 27 Şubat Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında seyredecek.

28 Şubat Cumartesi günü ise yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak da büyük önem taşır.

Rüzgar hızı saatte 8 ile 20 kilometre arasında değişebilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu takip etmek, hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

