Gaziantep Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 26 Aralık 2025 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu serin ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 10-12 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4-5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 8 derece, akşam ise 3 derece civarında. Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının %55- %80 arasında değişmesi öngörülüyor. Gaziantep'teki hava durumu serin ve bulutlu bir gün olarak tanımlanabilir.

27 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 1-10 derece arasında değişmesi bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklıkların 0-10 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Her iki gün için de genel hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyredeceği öngörülüyor.

Serin ve bulutlu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cildinizi korumak için nemlendirici kullanmalısınız. Bol su içmeniz de önerilir. Rüzgar hafif esiyor. Bu nedenle şapka veya atkı gibi aksesuarlarla başınızı ve boynunuzu korumanız gerekir.

Gaziantep'te 26 Aralık Cuma günü serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Açık ve güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor. Serin havaya uygun giyinerek ve nem oranına dikkat ederek rahat bir gün geçirebilirsiniz.