Gaziantep Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep hava durumu, 26 Ekim 2026 tarihinde tipik sonbahar havasını yansıtıyor. Şehir, hafif bir serinlikle güne başlıyor. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif çiseleme meydana gelecek. Günün ilerleyen saatlerinde, gökyüzündeki bulutlar kısmen dağılacak. Öğleye doğru, bulutlu hava koşulları hafifleyecek. Güneş zaman zaman görülebilecek. Akşam saatlerinde serin bir hava hâkim olacak. Hafif rüzgarlı bir gün geçireceğiz. Hem dışarıda olanlar hem de evde kalanlar serinliğin tadını çıkarabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil bir seyir izleyecek. Bugünkü hafif serin ve kapalı hava, birkaç gün boyunca devam edecek. Sıcaklık gün içerisinde 20 derece civarına ulaşması bekleniyor. Haftanın ortalarına doğru hafif rüzgarların etkisiyle sıcaklıkta bir yükselme olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 15-17 derece bandına düşecek. Bu dönemde dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli hale geliyor.

Gaziantep'te hava şartları değişkenlik gösterebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde dikkatli olunması gereken durumlar vardır. Havanın ani değişimleri, sokaklarda sürprizler oluşturabilir. Dışarıda plan yapanların sabah erken saatlerde hava durumu kontrolü yapması faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı bir şemsiye veya hafif bir yağmurluk almak, olası sürprizlere karşı koruma sağlar.

Gaziantep'teki hava durumu tipik bir sonbahar havası sergiliyor. Hafif serinlik ve ara ara güneş görünmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.