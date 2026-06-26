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Gaziantep Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 26 Haziran 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 34 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 30 dereceye düşecek. Nem oranı ise sabah %42, gündüz %19, akşam %31 ve gece %49 olarak ölçülecek. Açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunan bu gün, etkinlik planlayanlar için uygun bir fırsat oluşturuyor. Sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmesi belirtiliyor.

Gaziantep Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep'te hava 26 Haziran 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 30 derece seviyesine düşecek. Gece sıcaklıkları 24 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 17 kilometre olacak. Nem oranı sabah %42, gündüz %19, akşam %31 ve gece %49 civarında olacak. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Özellikle etkinlik planlayanlar için güzel bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te sıcaklıklar yüksek seyredecek. Cumartesi günü sıcaklık 35 derece civarında. Pazar günü ise sıcaklık 34 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuluyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri gerekiyor. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlandırılmalıdır. Gölge alanlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, hem konforlu hem de sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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