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Reuters duyurdu! Trump, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet satışını ABD Kongresi'ne ilettiğini ileri sürdü. Trump, önceki gün yaptığı konuşmada Türkiye'nin hoşuna gidecek adımlar atacağını dile getirmiştir.

Reuters duyurdu! Trump, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi
Mustafa Fidan

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden jet motoru satışıyla ilgili somut adımlar atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'yi jet motoru konusunda memnun edecek adımların Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde atılacağını duyurmuştu.

Reuters duyurdu! Trump, Türkiye ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre ye bildirdi 1

TRUMP KONGREYE İLETTİ: TÜRKİYE'YE 700 MİLYON DOLARLIK JET MOTORU SATIŞI

Trump'ın açıklamasından sonra ilk somut adım geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye 700 milyon dolar tutarındaki jet motorunun satışı için ABD Kongresi'ne teklifi iletti.

Reuters duyurdu! Trump, Türkiye ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre ye bildirdi 2

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili basın mensuplarınınyönelttiği, "Türkiye, F-35 savaş uçakları istiyor. Türkiye’ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz?" sorusunu "Evet, sanırım öyle. O, NATO’nun bir üyesi. Jet motoru ve F-35'lerle ilgili muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Kaan'da Ankara'nın isteği olacak." yanıtını vermişti.

Reuters duyurdu! Trump, Türkiye ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre ye bildirdi 3

SON SÖZ KONGREDE

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın açıklamasının ardından Türkiye'ye jet motoru satışı konusunda son kararın Kongrede olduğunu belirten açıklama yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracat motor abd
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