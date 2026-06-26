Reuters duyurdu! Trump, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden jet motoru satışıyla ilgili somut adımlar atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'yi jet motoru konusunda memnun edecek adımların Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde atılacağını duyurmuştu.

TRUMP KONGREYE İLETTİ: TÜRKİYE'YE 700 MİLYON DOLARLIK JET MOTORU SATIŞI

Trump'ın açıklamasından sonra ilk somut adım geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye 700 milyon dolar tutarındaki jet motorunun satışı için ABD Kongresi'ne teklifi iletti.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili basın mensuplarınınyönelttiği, "Türkiye, F-35 savaş uçakları istiyor. Türkiye’ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz?" sorusunu "Evet, sanırım öyle. O, NATO’nun bir üyesi. Jet motoru ve F-35'lerle ilgili muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Kaan'da Ankara'nın isteği olacak." yanıtını vermişti.

SON SÖZ KONGREDE

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın açıklamasının ardından Türkiye'ye jet motoru satışı konusunda son kararın Kongrede olduğunu belirten açıklama yapmıştı.