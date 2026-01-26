HABER

Gaziantep Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep’te 26 Ocak 2026 günü hava durumu bulutlu ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 10 derece, gece ise 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında, nem oranı ise %89 seviyelerinde. 27 Ocak’ta sıcaklık 11 dereceye çıkacak. 28 Ocak’ta sıcaklığın 7 dereceye düşmesi ve sağanak yağışlar yaşanması öngörülüyor. Bu dönemlerde uygun giyinmek ve yağışlara hazırlıklı olmak çok önemlidir.

26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde, Gaziantep'te hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında. Nem oranı %89 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 11 dereceye yükselecek. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 7 dereceye düşecek. Bu gün, sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekir. 28 Ocak Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Şemsiye veya su geçirmez kıyafet kullanmak iyi bir seçimdir.

