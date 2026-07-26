Gaziantep Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 26 Temmuz 2026 Pazar. Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu sıcak geçecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 35 derece civarında bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 38 dereceye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör.

Böylesi sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler giyin. Bol su içmeye özen gösterin, güneş koruyucu ürünler kullanın. Mümkünse, güneşin etkili olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya çalışın.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha riskli. Bu grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları öneriliyor. Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Su tasarrufuna da dikkat edilmelidir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, sağlığınızı korumak ve çevreye duyarlı olmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.