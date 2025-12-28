HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 28-30 Aralık tarihleri arasında hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 4-10 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-5 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0-1 dereceye düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek ve nem oranı %49 ile %81 arasında değişiklik gösterecek. Kalın giysilerle dışarı çıkmak, sağlık açısından önem taşıyacak. Uygun kıyafetler ile soğuk havadan korunmak mümkün.

Gaziantep Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 - 9 derece arasına yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 - 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı %49 ile %74 arasında değişecek. Gün doğumu 07:42'de, gün batımı ise 17:20'de gerçekleşecek.

29 Aralık Pazartesi günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 - 6 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 - 4 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 - 0 dereceye inecek. Açık hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 25 - 30 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 ile %81 arasında değişecek. Gün doğumu 07:43'te, gün batımı 17:21'de olacak.

30 Aralık Salı günü hava soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 8 - 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 5 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 1 derece arasında olacak. Açık hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 - 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 ile %81 arasında değişecek. Gün doğumu 07:43'te, gün batımı 17:21'de gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Böylece soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarından korunabilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Gece dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanabilirsiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak Gaziantep'teki günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.