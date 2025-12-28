Gaziantep Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 - 9 derece arasına yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 - 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı %49 ile %74 arasında değişecek. Gün doğumu 07:42'de, gün batımı ise 17:20'de gerçekleşecek.

29 Aralık Pazartesi günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 - 6 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 - 4 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 - 0 dereceye inecek. Açık hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 25 - 30 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 ile %81 arasında değişecek. Gün doğumu 07:43'te, gün batımı 17:21'de olacak.

30 Aralık Salı günü hava soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 8 - 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 5 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 1 derece arasında olacak. Açık hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 - 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 ile %81 arasında değişecek. Gün doğumu 07:43'te, gün batımı 17:21'de gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Böylece soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarından korunabilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Gece dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanabilirsiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak Gaziantep'teki günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.