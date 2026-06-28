Gaziantep Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 34 - 36 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 36 dereceye kadar çıkabilir. Nem oranı %30 civarında. Rüzgar hızı ise 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış olasılığı %0 seviyesinde.

Gaziantep, yaz aylarında yüksek sıcaklıklarıyla bilinir. Bugün bu durum devam edecek gibi görünüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemli. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu sıcak olacak. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 35 - 38 derece arasında olması bekleniyor. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 36 - 40 derece arasında seyredecek. 1 Temmuz Çarşamba günü de hava 36 - 40 derece aralığında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmamak faydalı. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler giyin. Şapka veya şemsiye ile korunmayı unutmayın. Bol su içerek vücudun su dengesini korumanız gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler de cildinizi korumalıdır.

Gaziantep'teki hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlere dair tahmin, benzer koşulların süreceğini gösteriyor. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almakta fayda var. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.