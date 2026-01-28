HABER

Gaziantep Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 28 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağışlar ve %81 nem oranı ile birleşen rüzgar, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olacak. Su geçirmez giysi tercih etmek ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak için önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak, yağışlı hava da devam edecek. Hava durumu tahminlerini takip etmek gereklidir.

Taner Şahin

Gaziantep'te 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılarında bu konuda önemi büyüktür.

Rüzgarın hızı 8.6 km/saat civarında bekleniyor. Nem oranı %81 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında olacak. Daha sıcak bir gün geçireceğiz. 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı bir gün öngörülüyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklıklar yine 7 ile 10 derece arasında kalacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih etmek sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmelisiniz.

Gaziantep'te 28 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Yağışlı koşullar ise devam edecek. Hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Bu, günlük planlarınızı yapmanızı kolaylaştırır.

hava durumu Gaziantep
