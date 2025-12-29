HABER

Gaziantep Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 29 Aralık 2025'te soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 dereceyken akşam -2 derece, gece ise -9 derece olarak ölçülecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 14-26 kilometre hızla esecek. 30 Aralık'ta güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklık 6 dereceye yükselecek. 31 Aralık'ta hafif kar yağışı bekleniyor. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalı, kalın kıyafet ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir.

Devrim Karadağ

Bugün 29 Aralık 2025 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -3 derece. Akşam -4 derece, gece ise -9 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 14 ile 26 kilometre arasında değişiyor. Nem oranı %69 ile %81 arasında olacak.

30 Aralık Salı günü hava genellikle soğuk ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 6 derece civarında. Akşam ve gece saatlerinde ise 0 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatı yönünden esmekte. Hızı saatte 15 ile 36 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %44 ile %85 arasında değişecek.

31 Aralık Çarşamba günü hafif kar bekleniyor. Karla karışık yağmur ve donan yağmur da etkili olabilir. Gündüz sıcaklıklar 0 derece civarında. Akşam saatlerinde -1 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 8 ile 15 kilometre arasında olacak. Nem oranı %63 ile %85 arasında değişiklik gösterecek.

Bu soğuk ve yağışlı günlerde dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler giyilmesi önemli. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Buzlanma riski olduğu için yolda dikkatli yürünmeli. Araçların kış lastikleriyle donatılması gereklidir. Evlerde ısınma sistemleri kontrol edilmelidir. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

