Gaziantep Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 29 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Ancak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 - 5 kilometre olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman geçecek. 30 Mayıs Cumartesi günü sıcaklığın 28 - 29 derece olması bekleniyor. 31 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 29 - 30 dereceye çıkacağı düşünülüyor. 1 Haziran Pazartesi günü ise 30 - 31 dereceye yükselebilir.

Bu dönemde hava koşulları keyifli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 29 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar için şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmanız önerilir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, planlarınıza yardımcı olur.