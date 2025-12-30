HABER

Gaziantep Hava Durumu! 30 Aralık Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Bugün gündüz sıcaklıklar 6 dereceyi bulacakken, akşam saatlerinde 2 dereceye kadar düşmesine neden olacak. Sabah erken saatlerde sıcaklık -2 dereceye inecek ve hissedilen sıcaklık -8 dereceye kadar düşebilir. Gece ise sıcaklık 0 derece olacak ve hissedilen ısısı -4 dereceye kadar inebilir. Kat kat giyinmek, soğuk havada vücut ısısını korumak için önerilmektedir.

Doğukan Akbayır

bilir ve hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşebilir. Bugün, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek. Gece ise sıcaklıklar 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 13 kilometre olacak. Nem oranı sabah %63, gündüz %44 olacak. Akşamda %73 ve gece %85 civarında kalacak. Bu nedenle, sabah ve akşam serin havaya dikkat etmekte fayda var. Sabah erken saatlerde sıcaklıklar -2 dereceye düşebilir. Bu durum hissedilen sıcaklığın -8 dereceye inmesine yol açabilir. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 0 derece olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecektir. Hissedilen sıcaklık ise -2 derece civarına düşebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Bu durumda hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecektir. Gün boyunca kat kat giyinmek önerilir. Gerekirse katmanları çıkarıp giymek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sabahlarda ve akşamlarda serin hava için tedbir almak önemlidir. Özellikle sabah erken saatlerde sıcaklıkların -2 dereceye düşebileceğini unutmayın. Hissedilen sıcaklık -8 dereceye kadar düşebilir. Gündüz sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 0 dereceye kadar düşebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklık -2 dereceye kadar düşebilecektir. Gece sıcaklıklar 0 dereceye kadar inebilir. Hissedilen sıcaklık -4 derece civarında olacaktır. Dolayısıyla, kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanızı sağlar. Özellikle sabah ve akşam saatlerine dikkat etmelisiniz. Sıcaklıklar dikkatlice takip edilmelidir.

hava durumu Gaziantep
