Gaziantep Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Mayıs 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu güzel. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık ise 28 - 29 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 13 - 14 dereceye düşecek. Bu nedenle, Gaziantep hava durumu dışarıda vakit geçirmek için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam eder. 31 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 29 - 30 derece civarında seyredecek. 1 Haziran Pazartesi günü hava 31 - 32 dereceye ulaşacak. 2 Haziran Salı günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 32 - 33 derece arasında olacak. Bu durum, hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak gereklidir. Şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcıdır. Ayrıca, bu şekilde Gaziantep'te sağlıklı ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.