Gaziantep Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe. Gaziantep'te hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 25 - 27 derece civarında. Gece ise 10 - 13 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 10 - 15 kilometre olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde.

Bu güzel havada Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek keyifli olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman seyredecek. 1 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 24 - 26 derece olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü 22 - 24 derece civarında sıcaklık bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve keyifli geçecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olacaktır.