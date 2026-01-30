HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı, dışarıda kendinizi daha soğuk hissetmenize neden olabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Yanınıza yağmurluk almayı unutmayın. Serin havalarda kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığınız için önem taşımaktadır.

Gaziantep Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 7 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 2.4 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:37, gün batımı ise 17:55 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Gaziantep'te benzer şekilde yağışlı ve serin geçecek. 31 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının 7 ile 10 derece arasında olması öngörülüyor. 1 Şubat Pazar günü alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise hafif yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu genellikle yağışlı ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Serin havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir. Rüzgarın hızı düşük olacak. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.