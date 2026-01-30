Gaziantep Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 7 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 2.4 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:37, gün batımı ise 17:55 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Gaziantep'te benzer şekilde yağışlı ve serin geçecek. 31 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının 7 ile 10 derece arasında olması öngörülüyor. 1 Şubat Pazar günü alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise hafif yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu genellikle yağışlı ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Serin havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir. Rüzgarın hızı düşük olacak. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.