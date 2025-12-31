HABER

Gaziantep Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 0 dereceye, gece ise -3 dereceye kadar düşecek. Ocak ayının ilk günlerinde benzer soğuk hava koşulları devam edecek. Yolculuk yapacak olanların, donma ve buzlanma riskine karşı önlem alması önemlidir. Kalın giyinmek, araçların kış lastikleri ile donatılması gerekmektedir.

Taner Şahin

31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 0 derece civarında. Gece ise sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek. Bugün için hava durumu, soğuk ve yağışlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, gündüz sıcaklık 1 derece olacak. Gece ise -2 dereceye düşmesi bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise gündüz sıcaklık -2 derece olacak. Gece sıcaklığının -11 dereceye kadar düşmesi muhtemeldir. Bu, soğuk ve yağışlı koşulların süreceğini gösteriyor.

Bu soğuk havalarda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların tedbir alması önem taşıyor. Yolculuk sırasında buzlanma ve donma riski var. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekiyor. Sürüş hızı, hava koşullarına göre ayarlanmalıdır. Ayrıca vücut ısısını korumak için kalın giyinmek faydalı. Elleri ve yüzü korumak için aksesuarlar kullanılmalıdır. Evde kalacakların ise ısınma sistemlerini kontrol etmeleri gerekir. Olası arızalara karşı önceden hazırlıklı olunmalıdır.

Sonuç olarak, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Yolda olanlar ve evde kalanlar gerekli önlemleri almalıdır. Böylece güvenli ve sağlıklı bir gün geçirilebilir.

hava durumu Gaziantep
