Gaziantep Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 15 dereceye düşecek. Akşamları hafif bir ceket veya uzun kollu giysiyle rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 31 - 32 dereceye ulaşacak. Hava açık olacak. 2 Haziran Salı günü sıcaklık 32 - 33 derece arasında seyredecek. Hava yine açık kalacak. Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin güneşten korunması gerekiyor. Bol su içmek de önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalıdır. Güneş kremi kullanmak cilt sağlığınız için yararlıdır. Açık hava etkinlikleri sırasında su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içmeye özen göstermelisiniz. Bu şekilde Gaziantep'te sağlıklı ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.