HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Gaziantep Havalimanı'nda havada tanımlanamayan cisim uçuşları durdurdu! Pilottan yolculara: 'Beklemekten başka çaremiz yok'

Gaziantep Havalimanı'nda havada tanımlanamayan cisim uçuşları durdurdu! Pilottan yolculara: 'Beklemekten başka çaremiz yok'

17.02.2025 23:55
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
17.02.2025 23:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Havalimanında beklenmedik bir olay yaşandı. Havada ışıklı ve tanımlanamayan cismin rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu. Yolcular ne olduğunu merak ederken pilottan açıklama geldi. Pilot yolculara, "Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedik. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok" diyerek anons geçti.

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti. Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

"BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

"Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedik. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok. Yeni bir bilgi aldığımda sizlere bilgi vereceğim. Tekrardan anlayışınız için teşekkür ederim" diye konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İniş yapan yolcu uçağı ters döndü: Yaralılar varİniş yapan yolcu uçağı ters döndü: Yaralılar var
Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'
Anahtar Kelimeler:
Pilot Gaziantep havalimanı hava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı!

Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı!

Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'

Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'

Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Elon Musk, ABD ile ilgili o belgeyi paylaştı! "Belki de alacakaranlık gerçektir"

Elon Musk, ABD ile ilgili o belgeyi paylaştı! "Belki de alacakaranlık gerçektir"

Çirkin ithamlarda bulunmuştu! Aileleri sözde hocaya dava açıyor...

Çirkin ithamlarda bulunmuştu! Aileleri sözde hocaya dava açıyor...

Artan kalp krizi vakalarının sebebi Covid-19 aşıları aşıları mı? Uzman isimden dikkat çeken yanıt

Artan kalp krizi vakalarının sebebi Covid-19 aşıları aşıları mı? Uzman isimden dikkat çeken yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.