Gaziantep Havalimanı'nda havada tanımlanamayan cisim uçuşları durdurdu! Pilottan yolculara: 'Beklemekten başka çaremiz yok'

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti. Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

"BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

"Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedik. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok. Yeni bir bilgi aldığımda sizlere bilgi vereceğim. Tekrardan anlayışınız için teşekkür ederim" diye konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır