HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep Havalimanı'nda ortalık karıştı: Arbede çıktı, ateş açıldı! 1'i polis, 2 yaralı…

Gaziantep Havalimanı'nda ortalık karıştı: Arbede çıktı, ateş açıldı! 1'i polis, 2 yaralı…

04.04.2025 14:46
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

İçerik devam ediyor
04.04.2025 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Havalimanı'nda panik yaratan dakikalar yaşandı. Havalimanının girişindeki uygulama noktasında çıkan arbedede tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru N.U. ile hamile olduğu öğrenilen Sevgi Ö. yaralandı.

Son dakika haberi… Gaziantep Havalimanı girişindeki uygulama noktasında çıkan arbedede tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru N.U. (40) ile hamile olduğu öğrenilen Sevgi Ö. (35) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı girişinde meydana geldi. Sevgi Ö. ile ismi öğrenilemeyen eşinin bulunduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Kimlik ve ehliyet isteyen polis memuru N.U. ile ehliyetini ibraz etmek istemeyen sürücü Sevgi Ö. ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı.

2

Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler polis N.U.'nun eline ve Sevgi Ö.'nün bacağına isabet etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Özel'den Kılıçdaroğlu'na davet! Bizzat aradıÖzel'den Kılıçdaroğlu'na davet! Bizzat aradı
Erdoğan, Alparslan Türkeş'e rahmet dilediErdoğan, Alparslan Türkeş'e rahmet diledi
Anahtar Kelimeler:
polis Gaziantep kavga havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"

Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Önce kadrodan sonra da fragmandan atıldı! Sosyal medya onu konuştu

Önce kadrodan sonra da fragmandan atıldı! Sosyal medya onu konuştu

Dünyayı sarsan ticaret savaşı kızışıyor! Trump’ın gümrük vergisi hamlesine böyle yanıt verdiler

Dünyayı sarsan ticaret savaşı kızışıyor! Trump’ın gümrük vergisi hamlesine böyle yanıt verdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.