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Gaziantep kavruluyor: Termometreler rekor kırıyor!

Gaziantep ve çevre iller, son günlerde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasının pençesinde. Termometreler 45 dereceyi aşarken, Şanlıurfa'da ise 54 dereceye kadar yükseldi. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve güneşin zararlı etkilerinden korunulması konusunda uyarıyor.

Gaziantep kavruluyor: Termometreler rekor kırıyor!

Gaziantep'te yaşayanlar, Temmuz ayının son günlerinde adeta bir sıcak hava cehennemini yaşıyor. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklere sığınıyor. İşlek cadde ve sokaklarda ise sakinlik hakim. Şanlıurfa'da ise durum daha da vahim. Termometreler 54 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda ve gölgeliklerde vakit geçirmeye çalışıyor. Ana cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Birçok kişi şapka ve şemsiye kullanarak güneşin zararlı etkilerinden korunmaya çalışıyor.

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için sıcak havanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Güneşin altında uzun süre kalmanın hayati risk taşıdığı belirtiliyor. Dr. Fırat Dalgıçer, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, bu saatlerde güneşin zararlı etkilerinin en yoğun seviyede olduğunu belirtiyor.

Dışarı çıkılması gerekiyorsa mutlaka koruyucu önlemler alınması, bol sıvı tüketilmesi ve hafif giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de sıcak havaya karşı çeşitli önlemler alıyor. Kentin farklı noktalarına su sebilleri yerleştirilirken, park ve bahçelerde sulama çalışmaları artırıldı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara su ve ayran dağıtımı yapılıyor. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve güneşin en etkili olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep sıcaklık
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