Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede sahte internet sitesi kurarak yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla 500 bin TL dolandıran 5 şüpheli şahıs tespit edildi. Gaziantep merkezli Tekirdağ, Yalova ve Ankara’da 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet laptop ve 11 adet banka kartı ele geçirildi. Şahısların hesap hareketlerinde yapılan inceleme soncunda 2 milyon 650 bin TL para transferi tespit edildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

