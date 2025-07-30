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Gaziantep'te 145 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 145 kök kenevir ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te 145 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey ve Nizip ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara ait ikametler ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde 145 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve T.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.M.K. isimli ise şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kenevir Gaziantep
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