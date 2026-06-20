HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te polis ekiplerince yapılan operasyon 22 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te il emniyet müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 gündeki operasyonlarında çok sayıda adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda 14 kilo 250 gram metamfetamin, 8 kilo 650 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirilerek 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 8 şahıs tutuklandı 1

Gaziantep’te 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 8 şahıs tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardıÇorum’da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Erzincan’da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldüErzincan’da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.