Gaziantep’te 3 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 milyon 200 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda M.E.N. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 200 bin TL olan 15 adet cep telefonu, 270 adet termos, 130 adet tıraş makinesi, 101 adet saç şekillendirici, 70 adet kablosuz kulaklık, 55 adet el feneri, 47 adet saç düzleştirici, 30 adet lazer epilasyon cihazı, 20 adet çaycı, 12 adet airfry, 10 adet şarjlı süpürge, 10 adet masaj aleti, 8 adet blender, 5 adet et kıyma makinesi, 4 adet meyve sıkacağı, 3 adet tablet, 3 adet müzik çalar, 1 adet hamur yoğurma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta trafik kazaları: 2 yaralıKahramanmaraş’ta trafik kazaları: 2 yaralı
Kocaeli’de bıçaklanan şahıs dükkana sığındıKocaeli’de bıçaklanan şahıs dükkana sığındı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

