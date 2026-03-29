Gaziantep’te 3 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda M.E.N. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 200 bin TL olan 15 adet cep telefonu, 270 adet termos, 130 adet tıraş makinesi, 101 adet saç şekillendirici, 70 adet kablosuz kulaklık, 55 adet el feneri, 47 adet saç düzleştirici, 30 adet lazer epilasyon cihazı, 20 adet çaycı, 12 adet airfry, 10 adet şarjlı süpürge, 10 adet masaj aleti, 8 adet blender, 5 adet et kıyma makinesi, 4 adet meyve sıkacağı, 3 adet tablet, 3 adet müzik çalar, 1 adet hamur yoğurma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır