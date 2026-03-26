Gaziantep’te 36 adet sahte plaka ele geçirildi: 3 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sahte plaka basımı yapıldığı tespih edilen bir adrese operasyon düzenledi.

SAHTE PLAKA OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI

Baskın yapılan adreste bin 300 adet harf ve rakam plaka basma kalıbı, 500 adet plaka levhası, 75 adet hurda plaka, 36 adet sahte plaka, 49 adet araç muayene etiketi, 1 adet plaka mühür baskı makinesi ve 1 adet karekod cihazı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır