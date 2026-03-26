Gaziantep’te 36 adet sahte plaka ele geçirildi: 3 gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerince yapılan sahte plaka operasyonunda 36 adet sahte plaka ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sahte plaka basımı yapıldığı tespih edilen bir adrese operasyon düzenledi.

SAHTE PLAKA OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI

Baskın yapılan adreste bin 300 adet harf ve rakam plaka basma kalıbı, 500 adet plaka levhası, 75 adet hurda plaka, 36 adet sahte plaka, 49 adet araç muayene etiketi, 1 adet plaka mühür baskı makinesi ve 1 adet karekod cihazı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep plaka sahtecilik
